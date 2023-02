Mήνυμα στους κλέφτες καταλυτών

Ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου επιφύλαξε μια ωραία έκπληξη για τους κλέφτες που θα προσπαθήσουν να του κλέψουν τον καταλύτη. Τοποθέτησε μια προστατευτική πλάκα για να κάνει την πρόσβαση στον καταλύτη δύσκολη και χάραξε ένα μήνυμα στον σιγαστήρα: "Fuck You, Try Again".

