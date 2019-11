Ο πιο τρελός bmx rider πήγε και στη Δανία

Ο Σκωτσέζος BMX rider, Kriss Kyle, στο νέο του video The Land of Everyday Wonder, ταξιδεύει στη Δανία για να καβαλήσει μερικά από τα καλύτερα spots της χώρας.

Όπως και στο Kaleidoscope το 2015 αλλά και όταν πήδηξε από ελικόπτερο σε ταράτσα ξενοδοχείου ύψους 220 μέτρων στο Ντουμπάι ο Kyle έχει δείξει πως είναι έτοιμος για κάθε challeng. Γι’ αυτό επισκέφτηκε τη Δανία όπου κάνει tandem με παρά πέντε και το ποδήλατο μαζί…

