Oδηγός στη Φιλαδέλφεια βγήκε με καρτ σε κεντρικό δρόμο

<p>Στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, φαίνεται ότι αυτός ο τύπος έχει μετατρέψει το go-kart του σε ένα πραγματικό μίνι αυτοκίνητο. </p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/6057-o%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BB%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B2%CE%B3%CE%AE%CE%BA%CE%B5-%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%84-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF" target="_blank">Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n