Oδηγός στη Φιλαδέλφεια βγήκε με καρτ σε κεντρικό δρόμο

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, 16:41
Oδηγός στη Φιλαδέλφεια βγήκε με καρτ σε κεντρικό δρόμο

Στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, φαίνεται ότι αυτός ο τύπος έχει μετατρέψει το go-kart του σε ένα πραγματικό μίνι αυτοκίνητο. 

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Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, 16:41