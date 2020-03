Όταν οι Beatles... συνιστούν για τον κορωνοϊό καλό πλύσιμο των χεριών

Δεν υπάρχει επιστήμονας ή άνθρωπος στον πλανήτη που να μην συνιστά καλό πλύσιμο των χεριών ως άμυνα στην διάδοση του κορωνοϊού.

Στο κλίμα των ημερών μπήκαν ακόμα και οι Beatles, στο παρακάτω χιουμοριστικό μονταρισμένο βίντεο που μας θυμίζουν μελωδικά, πόσο σημαντικό είναι να πλένουμε τα χέρια μας...

Απολαύστε το βίντεο:

Το αυθεντικό τραγούδι των Beatles «I Want To Hold Your Hand» του 1964 είναι το ακόλουθο: