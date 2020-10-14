Παραλίγο να μπλεχτούν

<p>Δύο αλεξιπτωτιστές πλησιάζουν πολύ κοντά μετά το base jump που πραματοποιούν από έναν βράχο στη Moab της Γιούτα.</p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/6316-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B3%CE%BF-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%87%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82" target="_blank"><strong>Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!</strong></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n