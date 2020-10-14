Παραλίγο να μπλεχτούν

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 16:40
Παραλίγο να μπλεχτούν

Δύο αλεξιπτωτιστές πλησιάζουν πολύ κοντά μετά το base jump που πραματοποιούν από έναν βράχο στη Moab της Γιούτα.

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Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 16:40