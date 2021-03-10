Πεινασμένη φώκια ανεβαίνει σε ένα σκάφος

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, 15:31
Πεινασμένη φώκια ανεβαίνει σε ένα σκάφος

Μια φώκια πηδάει πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος και ξέρει ακριβώς το σημείο που πρέπει να ψάξει για να κλέψει μερικά ψάρια.

Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021, 15:37