Πεινασμένη φώκια ανεβαίνει σε ένα σκάφος

<p>Μια φώκια πηδάει πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος και ξέρει ακριβώς το σημείο που πρέπει να ψάξει για να κλέψει μερικά ψάρια.</p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/6762-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7-%CF%86%CF%8E%CE%BA%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CE%BA%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82" target="_blank"><strong>Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!</strong></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n