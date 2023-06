Πώς να μάθετε τον σκύλο να πηγαίνει τουαλέτα στο μπαλκόνι ή έξω στο πάρκο

Για να μάθετε στο κατοικίδιό σας να πηγαίνει τουαλέτα στο μπαλκόνι ή στο πάρκο της γειτονιάς σας με συνέπεια χρησιμοποιήστε τεχνικές θετικής ενίσχυσης και βγάζετέ τον συχνά έξω για βόλτα.

Η εκπαίδευση της τουαλέτας μπορεί να διαρκέσει μέρες ή μήνες, ανάλογα με τον σκύλο σας.

Αρχικά, θα ξεκινήσετε καθιερώνοντας μια σταθερή ρουτίνα για τον σκύλο σας που μπορείτε να ακολουθείτε κάθε μέρα.

Αυτή η ρουτίνα περιλαμβάνει το πότε τον βγάζετε έξω για να πάει τουαλέτα, πότε τον ταΐζετε, πότε θα πηγαίνει για ύπνο.

Η American Society for the Prevention of Cruelty to Animals συνιστά να βγάζετε το κατοικίδιό σας έξω τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα.

Για να αποφύγετε τα ατυχήματα, βγάλτε τον σκύλο σας έξω νωρίς το πρωί, μια ώρα μετά τα γεύματα, πριν τον αφήσετε μόνο του και πριν πάτε για ύπνο. Επιλέξτε ένα σημείο σε εξωτερικό χώρο, μεγέθους περίπου 5 τ.μ., στον οποίο ο σκύλος σας θα μάθει ότι εκεί μπορεί να αφοδεύει και να ουρεί, όποτε χρειάζεται.

Αν η τουαλέτα του σκύλου είναι στο μπαλκόνι, μπορείτε να τοποθετήσετε μια πλαστική τουαλέτα ή έναν ειδικό χλωοτάπητα που μοιάζει με γκαζόν για να συνηθίσει πιο εύκολα.

Επιβράβευση και παρατήρηση

Κάθε φορά που ο σκύλος σας πηγαίνει στην καθορισμένη περιοχή του, δώστε του άφθονο έπαινο και λιχουδιές για να ενισχύσετε θετικά αυτή τη συμπεριφορά του σκύλου σας.

Μεταξύ των διαλειμμάτων για τουαλέτα, τις πρώτες μέρες κρατήστε τον δεμένο με το λουρί του μέσα στο σπίτι, για να παρατηρήσετε σημάδια που υποδηλώνουν ότι πρέπει να βγει έξω.

Αν τον δείτε να βηματίζει, να γκρινιάζει, να κάνει κύκλους ή να μυρίζει το πάτωμα, κατευθυνθείτε αμέσως έξω οδηγώντας τον στην περιοχή της τουαλέτας του.

Δώστε του μια εντολή, όπως «τουαλέτα» ή «γιογιό» μόλις βγείτε έξω στο πάρκο ή στο μπαλκόνι. Όταν αποβάλλει, επιβραβεύστε τον. Τελικά, θα μάθει να συνδέει την εντολή με την τουαλέτα.

Αν πιάσετε τον σκύλο σας να τα κάνει μέσα στο σπίτι, απλώς σταματήστε τον με ένα δυνατό χτύπημα των χεριών, πιάστε απαλά το κολάρο του και οδηγήστε τον γρήγορα στο μπαλκόνι για να ολοκληρώσει.

Μόλις τελειώσει, επαινέστε και περιποιηθείτε τον.

Εάν δεν μπορείτε να βγάλετε έξω το κουτάβι σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, ζητήστε από κάποιον φίλο ή συγγενή σας να το αναλάβει, ώστε να του δώσετε την ευκαιρία να πηγαίνει κανονικά τουαλέτα όταν δεν είστε διαθέσιμοι, ειδικά αν πρόκειται για ένα ηλικιωμένο σκυλί που μπορεί να μην είναι ικανό να ελέγξει την ουροδόχο κύστη του.

