Πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Ταμπού

Κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού Taboo, ένα ζευγάρι προσπαθεί να κάνει τους άλλους παίκτες να μαντέψουν λέξεις. Το ζευγάρι πρέπει να μαντέψει τις λέξεις: You, Me, Merry, Wheel. Όταν ο άντρας λέει τις λέξεις δυνατά στη σειρά: «Will you marry me?», δηλαδή «θα με παντρευτείς;» στα ελληνικά, η γυναίκα χρειάζεται λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβει ότι της κάνει πρόταση γάμου.