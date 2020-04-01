Πρωτοποριακό καμουφλάζ για τις μέρες της καραντίνας

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020, 13:11
Πρωτοποριακό καμουφλάζ για τις μέρες της καραντίνας

Μια νέα μέθοδος που σου επιτρέπει να περάσεις απαρατήρητος στο δρόμο κατά την διάρκεια της καραντίνας.

Βίντεο: videoman

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Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020, 13:12