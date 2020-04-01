Πρωτοποριακό καμουφλάζ για τις μέρες της καραντίνας

<p>Μια νέα μέθοδος που σου επιτρέπει να περάσεις απαρατήρητος στο δρόμο κατά την διάρκεια της καραντίνας.</p>\r\n\r\n<div class="ZouglaMedia">/Uploads/Media/Zougla/Video/2020/Apr/1/kamouflaz.jpg</div>\r\n\r\n<p>Βίντεο: videoman</p>\r\n\r\n<p><a href="https://www.coremag.gr/index.php/random/5630-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%AC%CE%B6-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82" target="_blank">Βρείτε περισσότερα βίντεο στο coremag.gr!</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n