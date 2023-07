Ρεπόρτερ κατάπιε μύγα on camera

H ρεπόρτερ Deborah Haynes από το Sky News παραλίγο να πνιγεί από μια μύγα κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Η δημοσιογράφος δημοσίευσε την ξεκαρδιστική στιγμή στον λογαριασμό της στο Twitter γράφοντας στη λεζάντα: «Μόλις έφαγα μια μύγα»- οι κίνδυνοι της βιντεοσκόπησης ενός τηλεοπτικού ρεπορτάζ τη νύχτα με έντομα να τριγυρίζουν γύρω από το φως #NATOSummit"..



“I just ate a fly” - the perils of recording a TV piece at night with bugs swarming around the light 🪰#NATOSummit @PaulNasr @sophiacmcbride pic.twitter.com/Gq6P0dmX04