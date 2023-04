TikToker δολοφόνησε τον εραστή της μητέρας της που την απειλούσε με sex tape

Η 23χρονη Μαχέκ Μπουκχάρι γνωστή ως Μάγια, κατηγορείται μαζί με την 46χρονη μητέρα της, Ανσρίν, για τη δολοφονία του 21χρονου Σακίμπ Χουσείν που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λέισεστερσάιρ τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου του 2022.



Η νεαρή κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον νεότερο εραστή της μητέρας της, εμβολίζοντας το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον φίλο του Μοχάμεντ Χασίμ Ιτζαζουντίν, επίσης 21 ετών.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, τον σκότωσε επειδή απειλούσε να δημοσιοποιήσει τη σχέση τους με μια sex tape.

Ο Χουσείν πριν ξεψυχήσει υπέδειξε τους δολοφόνους του στους αστυνομικούς, και ότι δέχτηκε σφοδρή επίθεση από κάποιους που φορούσαν μπαλακλάβα.

Η οικογένεια του αποκάλυψε τη σχέση του θύματος με την μεγαλύτερη παντρεμένη γυναίκα, με την οποία και δήλωνε ερωτευμένος. Η κόρη της όπως πληροφορήθηκαν οι αρχές ήξερε για τη σχέση της μητέρας της και την ανεχόταν, παρότι δεν την αποδεχόταν.

Στο ηχογραφημένο μήνυμα που ακούστηκε στο δικαστήριο ο Χουσείν φωνάζει «προσπαθούν να με σκοτώσουν, προσπαθούν να με σκοτώσουν. Με βγάζουν από το δρόμο... Σας παρακαλώ, σας ικετεύω».

