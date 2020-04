Ένα βίντεο για πολύ γέλιο και για πολλά reviews...

Το βρετανικό χιούμορ έχει κατοχυρώσει δικαιωματικώς τον προσδιορισμό «φλεγματικό»,

καθώς είναι συνήθως υπόγειο, υποδόριο, ειρωνικό, πνευματώδες·

λόγω τού περιορισμένου λεξιλογίου τής Αγγλικής Γλώσσας,

δεν είναι -επί παραδείγματι- εύκολο να επιτυγχάνονται τα λογοπαίγνια

που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι στα δικά μας αστεία

(μην ξεχνάμε

ότι τα Ελληνικά είναι η πλουσιότερη και πιο σύνθετη γλώσσα στην Ιστορία τής Ανθρωπότητας,

οπότε είναι και σαφώς πιο εύπλαστα, και ευεπίφορα σε διασκευές).

Όμως,

να που ένα αγγλόφωνο ανέκδοτο

έρχεται να προσομοιάσει στο Ελληνικό Λογοπαίγνιο

και να μάς προκαλέσει τον αυθόρμητο και παρατεταμένο γέλωτα.

Δείτε το απολαυστικό βίντεο

και στη συνέχεια ακολουθεί η δέουσα μετάφραση...



Για όσους δεν καταλάβατε

-είτε επειδή δεν γνωρίζετε Αγγλικά,

είτε επειδή δεν παρακολουθούσατε τη σειρά κινουμένων σχεδίων «The Flintstones»

(οπότε ίσως δεν ξέρετε ότι η χαρακτηριστική ζητωκραυγή τού κεντρικού χαρακτήρα

είναι η περίφημη πρωτόγονη ιαχή «Yabba-Dabba-Doo»)-

ιδού τι ακριβώς λέει το ανέκδοτο..:

What’s the difference between Dubai and Abu Dhabi?

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Ντουμπάϊ και στο Άμπου Ντάμπι;

People in Dubai don’t like “The Flintstones”,

but the people in... ABU DHABI DOO!

Οι άνθρωποι στο Ντουμπάϊ δεν γουστάρουν τούς «Flintstones»,

αλλά οι άνθρωποι στο Άμπου Ντάμπι, DO (τούς γουστάρουν).

Επί τού Πιεστηρίου:

Η πλάκα είναι,

ότι χαρακτηρίζω το συγκεκριμένο χωρατό

ως «Το πιο ξεκαρδιστικό αγγλόφωνο ανέκδοτο όλων των εποχών»,

ενώ δεν ξέρω άλλο αγγλόφωνο ανέκδοτο.

Χαχαχα, σάς την έφερα...

μ.Γ.