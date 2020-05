Viral Ινδός αστυνομικός που διασκεδάζει τους επιβάτες τραίνου

Δεκάδες χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, απόλαυσαν το βίντεο ενός Iνδού αστυνομικού από το Κασμίρ που διασκέδαζε τραγουδώντας με την κιθάρα του τους επιβάτες που κατέφθαναν στο σταθμό μετά από ένα κουραστικό ταξίδι λόγω κορωνοϊού.

Το βίντεό του στο οποίο παίζει με την κιθάρα του φορώντας προστατευτική μάσκα γνωστό τραγούδι του Μπόλιγουντ, απέσπασε 29.000 views.

Απολαύστε το βίντεο που διασκεδάζει τους χρήστες του διαδικτύου:

SDPO east Jammu singing #railway station @jammu for passengers of first train out of jammu during #covid

⁦@JmuKmrPolice⁩ ⁦@igpjmu⁩ pic.twitter.com/adggPJ3kMs