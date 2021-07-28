Χάσκι: προσδοκίες και πραγματικότητα

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021, 16:30
Χάσκι: προσδοκίες και πραγματικότητα

Πώς φαντάζεσαι πως θα είναι το χάσκι που μόλις υιοθέτησες και πώς συμπεριφέρεται στην πραγματικότητα.

Δείτε το βίντεο στο coremag.gr!

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021, 16:30