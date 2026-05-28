Ο Ισπανός YouTuber «tortugaadiction» αποφάσισε να δοκιμάσει τις αντοχές του – και την υπακοή της κατοικίδιας χελώνας του. Το συγκεκριμένο ερπετό ανήκει στο είδος alligator snapping turtle (χελώνα-αλιγάτορας), ένα ον γνωστό για το απίστευτα ισχυρό και επικίνδυνο δάγκωμά του.

Ο νεαρός ισχυρίζεται ότι το κατοικίδιό του μπορεί να υπακούσει τυφλά στις εντολές «δάγκωσε» και «μην δαγκώνεις». Για να αποδείξει τον ισχυρισμό του, ο YouTuber κρατούσε ένα φύλλο μαρουλιού μπροστά από το ανοιχτό στόμα της χελώνας. Μόλις έδινε την εντολή «δάγκωσε», το ερπετό το άρπαζε ακαριαία. Αντίθετα όταν έλεγε «μην δαγκώνεις», η χελώνα παρέμενε εντελώς ακίνητη. Ωστόσο, δεν έπρεπε να είχε δοκιμάσει αυτό το πείραμα με γυμνά χέρια…