Στις 25 Αυγούστου 2025, ο 18χρονος Χοσέ Αρεβάλο από το Άρλινγκτον της Ουάσινγκτον νοίκιασε το αυτοκίνητό του, ένα Nissan Leaf του 2013 μέσω της εφαρμογής κοινής χρήσης οχημάτων Turo. Λίγες ώρες αφότου παρέδωσε τα κλειδιά, έλαβε ένα μήνυμα από την οδηγό που ισχυριζόταν ότι την είχαν «έβγαλαν εκτός δρόμου» και ότι το αυτοκίνητο ρυμουλκούνταν. Την επόμενη μέρα, όταν ανέκτησε το όχημα και εξέτασε το υλικό από την κάμερα του αυτοκινήτου, ο Χοσέ ανακάλυψε ότι η νεαρή γυναίκα στην πραγματικότητα πληκτρολογούσε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό της όταν έχασε τον έλεγχο.