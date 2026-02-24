Μια μαζική συμπλοκή ξέσπασε σε δρόμο του Καλίνινγκραντ, στη Ρωσία, όταν ένας επιβάτης ταξί εκνευρίστηκε με δύο πεζούς που περπατούσαν πολύ αργά την ώρα που διέσχιζαν μια κεντρική οδό.

Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν ο πρώτος κατέβηκε από το όχημα που είχε μισθώσει, με σκοπό να τσακωθεί με το άτομο που σταμάτησε στη μέση της διάβασης, προκειμένου να αναγκάσει το ταξί να κόψει ταχύτητα, καθώς το φανάρι ήταν κόκκινο. Ο επιβάτης σήκωσε το χέρι του να χτυπήσει τον άλλο άνδρα, αλλά μια γυναίκα – επίσης πεζή – προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τελικά, ο εκνευρισμένος άνδρας χτύπησε τη γυναίκα και τότε ο καβγάς ξέφυγε.

Δύο περαστικοί υπερασπίστηκαν τους πεζούς και ο ταξιτζής έσπευσε να εμπλακεί και αυτός, ρίχνοντας με σπρέι πιπεριού προς τους άνδρες που «έπαιζαν» μπουνιές.

Το βίντεο του καβγά δημοσιεύτηκε στο Reddit. Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η διαμάχη έλαβε χώρα στη Leninsky Prospekt, μια εμπορική περιοχή στο Καλίνινγκραντ.

Ο ταξιτζής είπε στους αστυνομικούς ότι ο επιβάτης του χτύπησε με το απότομο φρενάρισμα και για αυτό βγήκε έξω, επιτιθέμενος με γροθιές στους πεζούς.

Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά ένας από τους δύο περαστικούς τον προσέβαλε. Τότε, επέστρεψε στο ταξί του και πήρε το σπρέι για να τους διώξει.

Όταν ο καβγάς έληξε, ο επιβάτης επέστρεψε στο ταξί και συνέχισε προς τον αρχικό προορισμό του, ανενόχλητος. Κανείς δεν κατέθεσε μήνυση.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό: