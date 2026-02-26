Η εταιρεία Henan Kuangshan Crane Co., Ltd. —που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και παροχή υπηρεσιών γερανών με παρουσία σε πάνω από 130 χώρες— μοίρασε 22 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους στο προσωπικό της.

Η εταιρεία πραγματοποίησε μια μεγάλη εταιρική εκδήλωση στις 13 Φεβρουαρίου με περίπου 7.000 εργαζομένους να συμμετέχουν.

Από το συνολικό ποσό των 22 εκατ. ευρώ, περίπου 7,3 εκατ. ευρώ δόθηκαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο -οι εργαζόμενοι μπορούσαν να πάρουν όσα χρήματα χωρούσαν στα χέρια τους από στοίβες χαρτονομισμάτων πάνω σε τραπέζια.

A dream corporate party took place in China During a Chinese New Year celebration, Henan Kuangshan Crane piled up mountains of cash for 7,000 employees. There were $26 million in cash laid out on the table. The only rule: take it with your hands and carry it away yourself. The… pic.twitter.com/hH79ej7Bk6 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2026

Σύμφωνα με την South China Morning Post, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για το 2025 ανήλθαν σε περίπου 33 εκατ. ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν το 70% των ετήσιων κερδών μοιράστηκε στους εργαζόμενους σαν μπόνους.

Ο διευθυντής της εταιρείας έχει αποκτήσει φήμη στα κοινωνικά δίκτυα ως ένα από τα “πιο γενναιόδωρα αφεντικά”, ενώ ο ίδιος έχει σημειώσει ότι στόχος του είναι να βοηθήσει τους εργαζομένους που αντιμετωπίζουν οικονομικές πιέσεις από δάνεια και υποθήκες.

Η ίδια εταιρεία είχε προηγουμένως δώσει μπόνους περίπου 195.000 ευρώ σε 2.000 εργαζόμενες για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το 2025, κάτι που επίσης σχολιάστηκε στα social media.