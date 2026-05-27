Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου στην Άτταλη του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, όταν μια γυναίκα εντόπισε ένα φίδι μέσα σε κουβά στην αυλή του σπιτιού της.

Η ιδιοκτήτρια αντέδρασε ψύχραιμα και επικοινώνησε αμέσως με την Εθελοντική Ομάδα Μ.Ε.Κ.Ε. για βοήθεια. Στο σημείο έσπευσε ένα μέλος της ομάδας, το οποίο περιμάζεψε με ασφάλεια το ερπετό και το απομάκρυνε από την κατοικημένη περιοχή, επιστρέφοντάς το στο φυσικό του περιβάλλον.

Κατά τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες, η εμφάνιση ερπετών σε εξωτερικούς χώρους είναι συνηθισμένη. Οι ειδικοί συνιστούν σε παρόμοια περιστατικά να μην πλησιάζουμε το ζώο και να καλούμε τις αρμόδιες αρχές ή εθελοντικές ομάδες για την ασφαλή απομάκρυνσή του.