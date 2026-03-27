Ένα όμορφο βίντεο, που δείχνει μερικές φάλαινες να συνεργάζονται προκειμένου να σηκώσουν ένα μωρό φαλαινάκι πάνω από τα κύματα, ώστε να μπορέσει να αναπνεύσει, έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail.

Το εν λόγω κλιπ φαίνεται να «τραβήχτηκε» το 2023, στα ανοιχτά των ακτών του νησιού Ντομίνικα στην Καραϊβική. Δύο θηλυκά θηλαστικά, από διαφορετικές οικογένειες, συνεργάζονται για να σηκώσουν το μικρό πλασματάκι, αμέσως μετά τον τοκετό μιας άλλης φάλαινας.

Το σπάνιο βίντεο παρουσιάζει ένα επίπεδο συντονισμού μεταξύ των πλασμάτων αυτών που είναι πολύ ασυνήθιστο στο ζωικό βασίλειο. Ερευνητές μελετούσαν την επικοινωνία των φαλαινών από μια βάρκα, όταν έλαβε χώρα το συγκεκριμένο συμβάν.

Ο Ντέιβιντ Γκρούμπερ, ο οποίος συνυπέγραψε μια μελέτη για τη στιγμή αυτή με την Cetacean Translation Initiative, είπε: «Αυτό ήταν πραγματικά ένα πολύ ξεχωριστό γεγονός».

Το βίντεο πρόσφερε στους επιστήμονες μια πολύτιμη εικόνα για τη συμπεριφορά αυτών των μεγάλων, αινιγματικών θηλαστικών.

Οι ειδικοί επιθυμούν να μελετήσουν πώς οι φάλαινες συνεργάζονται και κοινωνικοποιούνται στη φύση – αλλά αυτό αποτελεί πρόκληση, καθώς τα εν λόγω ζώα περνούν το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους υποβρυχίως.

Υπάρχουν μόνο λίγες καταγραφές γεννήσεων φυσητήρων (είδος φάλαινας) τα τελευταία 60 χρόνια.

Εκείνη την ημέρα, όμως, η ομάδα των ερευνητών είδε 11 φάλαινες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν θηλυκές, να αναδύονται με τα κεφάλια τους στραμμένα η μία προς την άλλη. Άρχισαν να κολυμπούν έντονα και να βουτούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια του νερού, γεγονός που οδήγησε τους επιστήμονες να ενεργοποιήσουν αμέσως τα drones και τα μικρόφωνα για να καταγράψουν το γεγονός.

Αποδείχτηκε ότι ήταν η αρχή του τοκετού ενός ζώου. Ολόκληρη η διαδικασία του τοκετού διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Για ώρες μετά, ζευγάρια φαλαινών κράτησαν το μωρό πάνω από το νερό μέχρι να μπορέσει να κολυμπήσει.