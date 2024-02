Δύο μεγάπτερες φάλαινες παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά να κάνουν σεξ, και οι επιστήμονες που είδαν τις φωτογραφίες διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι και οι δύο ήταν αρσενικές.

Παρά τις δεκαετίες επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης των φαλαινών, ήταν ελάχιστες οι φορές που είχαμε δει το πέος του αρσενικού. Η συνουσία ανάμεσα σε δύο φάλαινες δεν είχε τεκμηριωθεί ποτέ, μέχρι τη στιγμή που δύο φωτογράφοι απαθανάτισαν τη σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ δύο φαλαινών στα ανοιχτά της Χαβάης.

Η συνουσία, που επιβεβαιώθηκε από επιστήμονες σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, συνέβη τον Ιανουάριο του 2022 δυτικά του νησιού Μάουι, όταν δύο φάλαινες πλησίασαν μια βάρκα και έκαναν κύκλους γύρω της, πριν εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα, περίπου 3 έως 5 μέτρα κάτω από το σκάφος. Και οι δύο φάλαινες ήταν αρσενικές, γεγονός που καθιστά τις φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από τους Λάιλ Κράνιτσφιλντ και Μπράντι Ρομάνο, την πρώτη απόδειξη ομοφυλοφιλικής συμπεριφοράς στις φάλαινες, καθώς και την πρώτη παρατήρηση σεξουαλικής δραστηριότητας στο είδος.

