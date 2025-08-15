Ένα παιχνιδιάρικο δελφίνι θέλησε να… συνοδεύσει μια οικογένεια στο πρωινό της μπάνιο και τώρα, τα κόλπα του έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Η Lynda MacDonald, 50 ετών, ο σύντροφός της, ο γιος της και η κοπέλα του, ξεκίνησαν για το πρωινό τους μπάνιο στις 6 το πρωί, στο Lyme Bay, του Ντόρσετ, στις 3 Αυγούστου.

Λίγα δευτερόλεπτα αφότου μπήκαν στο νερό, το δελφίνι έκανε την εμφάνισή του.

Το βίντεο που τράβηξε η οικογένεια, δείχνει το παιχνιδιάρικο θηλαστικό να «χορεύει» μέσα στο νερό, να ζητάει να του χαϊδέψουν την κοιλιά και να καθοδηγεί τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τη μύτη του.

Η Λίντα, που εργάζεται στον τομέα της διαφήμισης και μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ του Δυτικού Λονδίνου και του Ντόρσετ, είπε: «Ήταν μια μαγική στιγμή, είμαι πολύ χαρούμενη που την απαθανάτισα με την κάμερα. Από το πουθενά, το δελφίνι μας πλησίασε και ήθελε να παίξει μαζί μας. Ήταν φιλικό και παιχνιδιάρικο. Δεν ενοχλήθηκε από την παρουσία μας. Έχω δει δελφίνι και στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το θυμάμαι για πάντα».

Σύμφωνα με το Dorset Wildlife Trust, κατά μήκος των ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν καταγραφεί 28 είδη φαλαινών, δελφινιών και φώκιας, πολλά από τα οποία έχουν εντοπιστεί στο Ντόρσετ.