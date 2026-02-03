Σε ένα παιχνίδι βόλεϊ στην Ιαπωνία, ένας παίκτης, ο Yuji Nishida, κατά λάθος έστειλε τη μπάλα πολύ έξω κατά το σερβίς και χτύπησε μια γυναίκα μέλος του προσωπικού/επόπτρια στον αγωνιστικό χώρο.

Αμέσως συνειδητοποιώντας τι συνέβη, ο Nishida έτρεξε προς το μέρος της και έπεσε μπρούμυτα στο πάτωμα, σύρθηκε μέχρι να βρεθεί μπροστά της και στη συνέχεια γονάτισε και υποκλίθηκε επανειλημμένα, ζητώντας συγγνώμη με κάθε δυνατό τρόπο.

Η γυναίκα φαινόταν ανεπηρέαστη και ανταποκρίθηκε στη χειρονομία του με μια υπόκλιση. Το βίντεο αυτής της ένθερμης συγγνώμης έγινε viral στα social media, με χιλιάδες προβολές και σχόλια από χρήστες που επαίνεσαν την ευγένεια και το πάθος του παίκτη.