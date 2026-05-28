Κοντά στην πόλη Százhalombatta στην Ουγγαρία, ένας άνδρας οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, όταν ένας λαγός εμφανίστηκε ξαφνικά από ένα κοντινό χωράφι. Το ζώο, εντελώς πανικόβλητο, πήδηξε εκτός ελέγχου και χτύπησε τον αναβάτη στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο. Η απίθανη σκηνή καταγράφηκε από GoPro κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του αναβάτη. Ευτυχώς, ο άνδρας φορούσε προστατευτικό εξοπλισμό και γλίτωσε μόνο με μερικές γρατζουνιές και μώλωπες, ενώ ο λαγός συνέχισε το δρόμο του σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Σύμφωνα με έναν ειδικό που έδωσε συνέντευξη σε ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, οι λαγοί μπορούν να φτάσουν σε ταχύτητα 75 χλμ./ώρα και να κάνουν εντυπωσιακά άλματα όταν φοβούνται.