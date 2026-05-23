Ένας καλεσμένος του Fox News προκάλεσε… φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χρήστες εικάζουν ότι εμφανίστηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση φορώντας προσθετική μάσκα.

Ο αποστρατευμένος Αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού, Ρόμπερτ Χάργουορντ (Robert Harward), έκανε μια σύντομη εμφάνιση στην εκπομπή «America’s Newsroom» την Τρίτη (19/5) για να συζητήσει τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν, με τους παρουσιαστές του Fox, Μπιλ Χέμερ και Ντέινα Περίνο.

Στις ημέρες που μεσολάβησαν, η τηλεοπτική του εμφάνιση έγινε viral στο διαδίκτυο, αλλά όχι για τα όσα δήλωσε σχετικά με τη σύγκρουση. Αντίθετα, άρχισαν να ξεπηδούν παράδοξες θεωρίες συνωμοσίας που ισχυρίζονταν ότι ο Χάργουορντ, ο οποίος κάποτε είχε επιλεγεί για τη θέση του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου Τραμπ, είχε φορέσει μάσκα για τη συνέντευξη.

Δείτε το απόσπασμα από το οποίο ξεκίνησαν οι φήμες:

Οι τηλεθεατές εστίασαν συγκεκριμένα σε ένα σκούρο σημάδι που φαινόταν κοντά στη βάση του λαιμού του, ως υποτιθέμενη απόδειξη αυτού.

«Σταματάω κάθε δραστηριότητα μέχρι κάποιος να μου εξηγήσει, σαν να είμαι 5 ετών, τι στο καλό είδα μόλις τώρα, που μοιάζει με ταινία τρόμου β’ διαλογής. Σοβαρά, σταματάω τα πάντα στη ζωή μου μέχρι να λυθεί αυτό», έγραψε κάποιος στο «X», αναφερόμενος στην τηλεοπτική εμφάνιση του Χάργουορντ.

«Αυτό είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχω δει ποτέ. Τι στο καλό», πρόσθεσε ένας άλλος, ενώ ένας τρίτος σχολίασε: «Θεέ μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι στο Fox News φορώντας κυριολεκτικά μια μάσκα της CIA;».

Άλλοι έκαναν λόγο για έργο του Παρακράτους και σενάρια περί επίπεδης γης, που με κάποιο τρόπο τα συνέδεαν με την εμφάνιση του Αντιναύαρχου.

«Η συνέντευξη του Ρόμπερτ Χάργουορντ στο Fox News δεν σημαίνει ότι είναι νεκρός, ότι έχει σωσία ή ότι είναι εξωγήινος. Πολύ πιθανόν απλώς δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα», έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου, προσθέτοντας: «Το ίδιο πράγμα έγινε με την Κάμαλα Χάρις πριν από τρία χρόνια, αλλά δυστυχώς, ο κόσμος υπέθεσε ότι είχε κάνει λίφτινγκ. Απλώς δεν σκέφτονται. Είναι σημαντικό κάποιοι από εσάς να διαφωνείτε λιγότερο και να κοιτάτε και να ακούτε περισσότερο».

Το Fox News εξέδωσε ανακοίνωση την Παρασκευή (22/5), αναφερόμενο στο περιστατικό: «Ο Αντιναύαρχος Ρόμπερτ Χάργουορντ εμφανίστηκε στο FOX News Channel νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, που χειριζόταν εξωτερικός συνεργάτης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι συνθήκες φωτισμού δημιουργούσαν μια σκιά στον λαιμό του».

Ο Χάργουορντ δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το γεγονός.