Το βράδυ του Σαββάτου, λιοντάρι δραπέτευσε από τσίρκο και περιφερόταν στους δρόμους της ιταλικής παραθαλάσσιας πόλης Ladispoli κοντά στη Ρώμη της Ιταλίας.

Ο δήμαρχος Αλεσάντρο Γκράντο προειδοποίησε τους κατοίκους να μην βγουν από τα σπίτια τους μέχρι να πιάσουν το λιοντάρι.

🇮🇹#Italy #Lion sparks panic on the streets after escaping from circus

The mayor of the town of #Ladispoli, near #Rome, warned residents to stay in doors until the big cat was captured pic.twitter.com/VaaPhP4kGa

— 🛰️ War in Ukraine 🍉 (@EUFreeCitizen) November 12, 2023