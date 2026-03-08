Ένα χιουμοριστικό αλλά εντυπωσιακό βίντεο κάνει τον γύρο του Διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, δείχνοντας ένα… μαγικό χαλί με μαχητή να καταδιώκει ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 στον ουρανό της Μέσης Ανατολής.

Στο βίντεο φαίνεται το χαλί να πετά πίσω από το μαχητικό αεροσκάφος και να το ακολουθεί σε ελιγμούς, δημιουργώντας την εικόνα μιας παράξενης «αερομαχίας».

Το σκηνικό παρουσιάζεται μάλιστα με χιουμοριστική διάθεση ως το «νέο μυστικό όπλο» της Μέσης Ανατολής και ως μια υποτιθέμενη νέα μορφή αεράμυνας.

Σύμφωνα με το σατιρικό σενάριο του βίντεο, το ιπτάμενο χαλί αποτελεί ένα υπερσύγχρονο σύστημα που έχει κατασκευαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης (AI), ικανό να εντοπίζει και να καταδιώκει ακόμη και τα πιο προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη.

Φυσικά, στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για πραγματικό στρατιωτικό σύστημα. Το συγκεκριμένο υλικό είναι βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με καθαρά ψυχαγωγικό και σατιρικό χαρακτήρα.

Παρόλα αυτά, η ιδέα ενός «μαγικού χαλιού» που καταδιώκει ένα υπερσύγχρονο F-35 έχει ήδη προκαλέσει χαμό στα social media, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ ότι ίσως πρόκειται για τη… νέα γενιά αεράμυνας της Μέσης Ανατολής.