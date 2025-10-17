Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Ο Μαρσέλο Κοέλιο επέλεξε έναν πρωτότυπο και άκρως ρομαντικό τρόπο για να ζητήσει σε γάμο την αγαπημένη του, Τζέσικα Ουίνι. Συνδυάζοντας τεχνολογία και συναίσθημα, δημιούργησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ένα κινηματογραφικό τρέιλερ, μέσα από το οποίο της έκανε την πιο ξεχωριστή πρόταση γάμου.

Το βίντεο, που γρήγορα έγινε viral συγκεντρώνοντας πάνω από 11,7 εκατομμύρια προβολές και 1,5 εκατομμύριο likes, κατέκλυσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχόλια θαυμασμού για την ευρηματικότητα του δημιουργού του.

Αντί να ακολουθήσει την κλασική ρομαντική προσέγγιση, ο Κοέλιο επέλεξε να σκηνοθετήσει ένα φανταστικό τρέιλερ ταινίας κινουμένων σχεδίων, το οποίο παρουσίασε στη σύντροφό του, λίγο πριν γονατίσει και της προσφέρει το δαχτυλίδι.

Στο συγκινητικό βίντεο, το ζευγάρι φαίνεται να κάθεται χαλαρό στον καναπέ, με την Τζέσικα να πιστεύει ότι πρόκειται να δουν μια ταινία της Disney. Ωστόσο, στην οθόνη αρχίζει να προβάλλεται ένα «ψεύτικο» τρέιλερ, στο οποίο εκείνη παρουσιάζεται ως «μια γυναίκα που ονειρεύεται να παντρευτεί τον αγαπημένο της». Σταδιακά, μέσα από τρυφερές εικόνες της κοινής τους ζωής, η Τζέσικα αντιλαμβάνεται ότι η ιστορία αφορά τους ίδιους και, συγκινημένη, ψιθυρίζει: «Αυτό είναι το σπίτι μας!».

Η κορύφωση έρχεται όταν στην οθόνη εμφανίζεται η φράση «Disney’s Get Married» και η ερώτηση «Will you marry me?». Τότε, ο Κοέλιο γονατίζει και της κάνει πρόταση γάμου, ενώ η Τζέσικα, δακρυσμένη, απαντά «ναι».

Στη λεζάντα του βίντεο, ο δημιουργός σημείωσε χιουμοριστικά:

«POV: της είπες ότι θα δείτε μια ταινία, αλλά στην πραγματικότητα της έκανες πρόταση γάμου (με λίγη βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη)».

Η τρυφερή και δημιουργική του χειρονομία συγκίνησε χιλιάδες χρήστες, που αποθέωσαν την πρωτοτυπία και τη φαντασία του με μηνύματα θαυμασμού και ευχές.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: instagram.com