Στο Πρωτάθλημα BMW 2025 στο Caves Valley Golf Club στο Μέριλαντ, ο Άγγλος γκολφερ Τόμι Φλίτγουντ βίωσε μια σκηνή τόσο απίθανη όσο και καθοριστική. Ενώ το μπαλάκι είχε σταματήσει στην άκρη της τρύπας, μια μύγα προσγειώθηκε πάνω της και την έριξε μέσα, επικυρώνοντας ένα απροσδόκητο birdie (όταν ο παίκτης επιτυγχάνει τον στόχο με 3 χτυπήματα). Αυτή η τύχη συνέβαλε στην 5η θέση του, κερδίζοντάς του περισσότερα από 728.000 δολάρια, συν ένα μπόνους 1,45 εκατομμυρίων δολαρίων για το FedEx Cup. Το επεισόδιο, που αφηγήθηκε με χιούμορ η Λόρα Ντέιβις και κοινοποιήθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει ήδη γίνει ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα ανέκδοτα του σύγχρονου γκολφ.