Σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ανγκάρσκ, Ρωσία, ένας άνδρας γνωστός στο TikTok/Instagram ως @crazy_nunchaku, παίρνει λουκάνικα από το ράφι και τα χρησιμοποιεί σαν νουντσάκου. Με χιουμοριστικό τρόπο επιδεικνύει «πολεμικές τέχνες» μέσα στον διάδρομο με τα ντελικατέσεν.

Τα νουντσάκου (ιαπ. nunchaku, νιούντσακου) είναι ένα παραδοσιακό όπλο πολεμικών τεχνών από την Οκινάουα της Ιαπωνίας. Αποτελούνται από δύο ξύλινα ραβδιά (ή μεταλλικά/πλαστικά), ενωμένα μεταξύ τους με αλυσίδα ή σχοινί. Χρησιμοποιούνται για εξάσκηση ταχύτητας, ευκινησίας και αντανακλαστικών. Έγιναν γνωστά κυρίως μέσα από τις ταινίες με τον Μπρους Λι.