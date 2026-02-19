Κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Twitch, ο Νορβηγός Ken Stornes πήδηξε από έναν πύργο 20 μέτρων στο χιόνι. Είναι σαφώς ατρόμητος. Ο Stornes είναι γνωστός για τα extreme challenges και συχνά δοκιμάζει πράγματα που φαίνονται επικίνδυνα. Το χιόνι μπορεί να απορροφήσει μέρος της πρόσκρουσης, αλλά από τέτοιο ύψος αν κάτι πάει λάθος, οι τραυματισμοί μπορεί να είναι σοβαροί.

Τα πιο γνωστά ρεκόρ και «τρελά» επιτεύγματά του

1. Παγκόσμιο ρεκόρ στο “Death Diving” – 40,5 μέτρα

Το πιο διάσημό του επίτευγμα είναι όταν πήδηξε από ύψος 40,5 μ. σε παγωμένα νερά στη Νορβηγία, καταρρίπτοντας προηγούμενο ρεκόρ και γίνοντας ο πρώτος άνθρωπος που κάνει “death dive” από πάνω από 40 μ. – μια πολύ επικίνδυνη μορφή κατάδυσης με το σώμα να βρίσκεται επίπεδο πριν εισέλθει στο νερό.

2. Προηγούμενο ρεκόρ: 31,3 μέτρα (2021)

Πριν από το ρεκόρ των 40,5 μ., ο Stornes είχε ήδη πετύχει ένα σημαντικό άλμα στα 31,3 μ., επίσης σε “death dive”, που ήταν παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την περίοδο.

Άλλα πράγματα που έχει κάνει

Extreme high-dives σε παγωμένα νερά, με πολύ υψηλές ταχύτητες πτώσης.

Έχει χτίσει μεγάλη online δημοφιλία, με βίντεο από τα τολμηρά άλματά του (έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους και πολλές εκατομμύρια προβολές).

Πριν γίνει extreme athlete, υπηρέτησε στην νορβηγική Στρατιωτική Μονάδα Πεζικού και έχει εμπειρία σε Πολεμικές Τέχνες.