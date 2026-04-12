Ένας μικρός παπαγάλος, ο οποίος αναζήτησε λίγη δράση για να σπάσει τη ρουτίνα της μονοτονίας, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς, καθώς εμφανίζεται να εξερευνά τον βυθό στις Μπαχάμες μέσα σε ένα ειδικά κατασκευασμένο μίνι υποβρύχιο.

Ο παπαγάλος, με το όνομα Μπέμπε, είναι ένα παπαγαλάκι μήκους περίπου 15 εκατοστών, το οποίο καταγράφηκε να «αιωρείται» κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, μέσα σε μια χειροποίητη κάψουλα. Στο βίντεο, που έχει ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια προβολές στο Instagram, το μικρό πράσινο πτηνό φαίνεται ήρεμο, παρατηρώντας τον υποθαλάσσιο κόσμο, καθώς η κάψουλα κινείται στο νερό.

Ο δημιουργός του μίνι υποβρυχίου απαντά στις αμφιβολίες

Το αυτοσχέδιο αυτό υποβρύχιο, που έχει ονομαστεί «Bebesphere», δημιουργήθηκε από τον ιδιοκτήτη του παπαγάλου, Στίβεν Λόιερ. Πρόκειται για μια ειδική πλαστική κατασκευή, εξοπλισμένη με σύστημα ελεγχόμενης παροχής οξυγόνου, σχεδιασμένη ώστε να επιτρέπει στο πτηνό να παραμένει με ασφάλεια κάτω από το νερό.

Σε επόμενο βίντεο, ο ίδιος ο δημιουργός απάντησε στις αμφιβολίες που διατυπώθηκαν για την αυθεντικότητα του υλικού, παρουσιάζοντας την κατασκευή. «Είναι απολύτως αυθεντικό. Αυτό ακριβώς βλέπετε στο βίντεο – αυτή είναι η Bebesphere», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγές: Ertnews, Independent, NBC Miami