Σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων, στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, μια πελάτισσα άνευ λόγου και αιτίας πέταξε ένα ποτήρι με λεμονάδα πάνω σε 18χρονη υπάλληλο που καθάριζε το αυτοκίνητό της.

Η 18χρονη Άννα Χαρίκι, πλένει με πιεστικό το άσπρο αυτοκίνητο όταν ξαφνικά η οδηγός του ανοίγει το παράθυρο και της πετάει ένα ποτήρι με λεμονάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τότε η 18χρονη γύρισε το πιεστικό και έλουσε την αναιδή οδηγό.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα social media και τα εκατομμύρια views, το πλυντήριο αυτοκινήτων επέβαλε απαγορευτικό στην εν λόγω πελάτισσα.

NEW: Teenager blasts woman with a pressurized hose at a car wash after the driver rolls her window down and throws a drink at her.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Instant karma.

The incident happened at an Indiana car wash while 18-year-old Anna Harycki was working.

“I picked up the pressure washer and… pic.twitter.com/q7V8azpk8z

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 16, 2024