Η Roborock Saros Z70 αποτελεί μια προηγμένη ρομποτική ηλεκτρική σκούπα, η οποία ξεχωρίζει χάρη στον καινοτόμο μηχανικό βραχίονα OmniGrip. Ο πεντααξονικός αυτός βραχίονας αναπτύσσεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει, να πιάνει και να μετακινεί μικρά αντικείμενα, όπως κάλτσες, χαρτομάντιλα ή ελαφριά παιχνίδια βάρους έως περίπου 300 γραμμαρίων. Με αυτόν τον τρόπο, το ρομπότ απομακρύνει τα εμπόδια από το πάτωμα και εξασφαλίζει πιο αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο καθαρισμό.

 

