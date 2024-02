Η Σάρλοτ, το σαλάχι ζει εδώ και οκτώ χρόνια στο ενυδρείο Aquarium and Shark Lab στο Χεντερσονσβίλ, στα Απαλάχια Όρη της Βόρειας Καρολίνας.

Παρότι δεν υπάρχει αρσενικό σαλάχι στον χώρο της, η Σάρλοτ εντός των ερχόμενων εβδομάδων θα φέρει στον κόσμο τέσσερα μικρά.

Το ενυδρείο σε δήλωσή του στο ABC 13 News εξήγησε ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η Σάρλοτ θα μπορούσε να μείνει έγκυος.

Ο ένας είναι μια σπάνια διαδικασία άφυλης αναπαραγωγής που ονομάζεται παρθενογένεση, κατά την οποία τα αβγά εξελίσσονται σε έμβρυο χωρίς γονιμοποίηση. Αν τα νεογνά δημιουργήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, θα είναι κλώνοι της Σάρλοτ.

Η Μπρέντα Ράμερ, εκτελεστική διευθύντρια της Team ECCO, εξήγησε ότι ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο η Σάρλοτ θα μπορούσε να μείνει έγκυος είναι από έναν ενός έτους αρσενικό καρχαρία μπαμπού που μεταφέρθηκε στη δεξαμενή μαζί της τον Ιούλιο του 2023.

