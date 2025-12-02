Βολικά καθισμένη μπροστά στην τηλεόραση, η Πηνελόπη, μια σκυλίτσα ράτσας Χάσκι και NAID, παρακολουθεί την ταινία “I Am Legend” με τον Γουίλ Σμιθ. Έχει μαγευτεί απόλυτα από τις σκηνές δράσης.

Πηγή: koreus

#σκύλος #ταινία #χάσκι