Η εδαφική κυριαρχία είναι ένας κοινός «προβληματισμός» σχεδόν για όλα τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ενυδρίδων. Αν και οι άνθρωποι τείνουμε να θυμόμαστε και να χαρακτηρίζουμε αυτά τα πλάσματα ως «χαριτωμένα» (και είναι), αυτό δε σημαίνει πως ακόμα και αυτά δε νιώθουν την ανάγκη να υπερασπιστούν τον χώρο τους – μέχρι και από το ίδιο τους το είδος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τέτοιου περιστατικού αποτελεί ένα βίντεο με πλάνα από το 2018, το οποίο όμως επανήλθε στο προσκήνιο πρόσφατα. Το εν λόγω υλικό προέρχεται από το Kallang Basin της Σιγκαπούρης, όπου δύο οικογένειες ενυδρίδων έδωσαν μια… επική μάχη για να λύσουν τις διαφορές τους όσον αφορά τη γη που μοιράζονται.

Στο βίντεο, οι «συμμορίες» φαίνονται να ξεκινάνε από δύο διαφορετικές μεριές του όρμου και να συγκρούονται στη μέση. Μάλιστα, μετά από ένα σημείο η διαμάχη συνεχίζεται στις ακτές του Kallang Basin. Εν τέλει, μετά από περίπου μια ώρα, η μια οικογένεια υποχωρεί, ηττημένη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τον πληθυσμό των ενυδρίδων στην περιοχή, η βεντέτα αυτή ξεκίνησε το 2015 όταν η μια από τις εμπλεκόμενες «ομάδες» μετακινήθηκε και εγκαταστάθηκε στον όρμο όπου ζούσε ήδη η άλλη.

A handful of Otters started appearing in Singapore’s waters couple years back. Today there are Otter gang wars.#Tiredearth pic.twitter.com/vArGjsK2uV

