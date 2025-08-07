Στο Τόκιο υπάρχουν πολύ μικρά διαμερίσματα, γνωστά ως “μικροδιαμερίσματα” ή “tiny apartments”, τα οποία προσφέρονται για ενοικίαση σε πολύ χαμηλές τιμές – ακόμη και κάτω από 230 € τον μήνα.

Αυτά τα διαμερίσματα:

Είναι πολύ περιορισμένα σε χώρο – μερικά είναι κάτω από 10-15 τετραγωνικά μέτρα.

Διαθέτουν μόνο τα απολύτως βασικά: κρεβάτι, μικρή κουζίνα, μπάνιο και λίγος αποθηκευτικός χώρος.

Είναι συνήθως σε περιφερειακές περιοχές του Τόκιο ή σε παλαιότερα κτίρια.

Απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές, νέους εργαζόμενους ή άτομα που ζουν μόνα τους και αναζητούν οικονομικές λύσεις.

Παρά το μικρό τους μέγεθος, τα διαμερίσματα αυτά είναι καθαρά, λειτουργικά και πολύ δημοφιλή στην Ιαπωνία λόγω της υψηλής τιμής των ενοικίων στο Τόκιο.