Με χιουμοριστική διάθεση και «πρωταγωνιστές» τους προέδρους Μακρόν, Ζελένσκι και Τραμπ ένα βίντεο που είναι δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει την ληστεία στο Λούβρο … αλλιώς.

Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου σκορπίζοντας χαμόγελα σε εκατομμύρια προβολές και δείχνει τον Μακρόν σε ρόλο … φρουρού στο Λούβρο, που κρατάει το ρόπαλο για να προστατεύσει το στέμμα αλλά …κοιμάται. Ως εισβολέας εμφανίζεται ο Ζελένσκι, που τον πιάνει στον ύπνο και κλέβει τον θησαυρό του για να τον ανταλλάξει τελικά με … όπλα, παραδίδοντας το στα χέρια του Τραμπ.

Δείτε το βίντεο:

Russia has so many more precious jewels and gemstones than all of Europe. pic.twitter.com/T6zHVRljNc — Ryan Milton (@1860rm) October 21, 2025

Μαρ. Κορ.