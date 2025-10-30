Με χιουμοριστική διάθεση και «πρωταγωνιστές» τους προέδρους Μακρόν, Ζελένσκι και Τραμπ ένα βίντεο που είναι δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης δείχνει την ληστεία στο Λούβρο … αλλιώς.

Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου σκορπίζοντας χαμόγελα σε εκατομμύρια προβολές και δείχνει τον Μακρόν σε ρόλο … φρουρού στο Λούβρο, που κρατάει το ρόπαλο για να προστατεύσει το στέμμα αλλά …κοιμάται. Ως εισβολέας εμφανίζεται ο Ζελένσκι, που τον πιάνει στον ύπνο και κλέβει τον θησαυρό του για να τον ανταλλάξει τελικά με … όπλα, παραδίδοντας το στα χέρια του Τραμπ.

Δείτε το βίντεο:

Μαρ. Κορ.

