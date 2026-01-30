Έλληνας πιλότος της Sky Express κάνει θραύση στα μέσα κοινωνικής κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο τρόπος που επικοινωνεί με τους επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι ιδιαίτερος.

Ένα βήμα πέρα από τις τυπικές ανακοινώσεις

Ο πιλότος, Μανώλης Φουντουλάκης, δεν περιορίζεται στις τυπικές ανακοινώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια των πτήσεων αλλά το πάει ένα βήμα παραπέρα. Σε μια προσπάθεια να κάνει τους επιβάτες να αισθανθούν καλύτερα επιστρατεύει το χιούμορ του και τα καταφέρνει περίφημα.

«Πετάω 34 χρόνια – Αν ήμουν πουλί, θα είχα πετάξει λιγότερο – Είστε σε καλά χέρια»

«Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια», λέει χαρακτηριστικά ο πιλότος, με τον ενθουσιασμό στην καμπίνα να είναι διάχυτος.

«Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Το ίδιο συμβαίνει και μόλις το αεροσκάφος προσγειωθεί, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά «Είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα, για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι», με τους επιβάτες να ξεσπούν ξανά σε χειροκροτήματα και το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έχει πολλές χιλιάδες θεάσεων.

