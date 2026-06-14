Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει ένα καθηλωτικό στιγμιότυπο από την πόλη Σίντνεϊ της Νεμπράσκα στις ΗΠΑ, αποτυπώνοντας ένα καιρικό φαινόμενο τόσο εντυπωσιακό που παραπέμπει σε χολιγουντιανή ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Την προηγούμενη Κυριακή, 7 Ιουνίου, ένας φωτογράφος πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να απαθανατίσει μια τρομερή υπερκυτταρική καταιγίδα ακριβώς την ώρα του δειλινού, προσφέροντας ένα μοναδικό οπτικό υπερθέαμα. Στο σχετικό βίντεο, η βαριά και περιστρεφόμενη μάζα των σύννεφων απλώνεται επιβλητικά πάνω από τον ορίζοντα, την ίδια στιγμή που οι ακτίνες του ήλιου που δύει διαπερνούν το σκοτάδι, βάφοντας τον ουρανό με ζωηρά χρώματα του κόκκινου, του χρυσού και του πορτοκαλί. Αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε ένα σχεδόν εξωπραγματικό σκηνικό που κόβει την ανάσα.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Τι είναι οι υπερκυτταρικές καταιγίδες

Αυτού του είδους οι καταιγίδες κατατάσσονται στα πιο σφοδρά και επιβλητικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα του πλανήτη.

Διαθέτουν ένα ισχυρό, περιστρεφόμενο ανοδικό ρεύμα αέρα, το οποίο ονομάζεται μεσοκυκλώνας και προσδίδει στο φαινόμενο τεράστια διάρκεια αλλά και καταστροφική δυναμική.

Αν και μαγνητίζουν το βλέμμα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες, καθώς συνδέονται άμεσα με ακραίες καταστάσεις, όπως η εκδήλωση βίαιων ανεμοστρόβιλων, η πτώση μεγάλου χαλαζιού, οι θυελλώδεις άνεμοι και οι σφοδρές νεροποντές.

Μέσα σε ελάχιστες ώρες, το οπτικό υλικό από τη Νεμπράσκα συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια στις ψηφιακές πλατφόρμες. Πολλοί χρήστες έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τις εικόνες «εξωπραγματικές», ενώ αρκετοί εστίασαν στην αντίθεση ανάμεσα στο γαλήνιο φως του δειλινού και τη σκοτεινή απειλή της καταιγίδας, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα από τα πιο συγκλονιστικά θεάματα που μπορεί να προσφέρει η φύση. Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση του πόσο απρόβλεπτη και μεγαλειώδης γίνεται η ατμόσφαιρα, όταν τα παιχνίδια του φωτός συμπίπτουν με την ακραία καιρική δραστηριότητα.