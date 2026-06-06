Με τη συμμετοχή περισσότερων από 60 διακεκριμένων Εκπροσώπων Πανεπιστημίων, Επιστημονικών Φορέων και Διεθνών Οργανισμών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στην Αλεξανδρούπολη η 1η Συνάντηση των Ελληνικών Εδρών UNESCO, με πρωτοβουλία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.).

Το επιστημονικό αυτό γεγονός συνδιοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο επίκεντρο η ακαδημαϊκή διπλωματία και η Ατζέντα 2030

Βασικός στόχος της διοργάνωσης ήταν η ουσιαστική ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Εδρών UNESCO που λειτουργούν στα Ελληνικά Ανώτατα Ιδρύματα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εστίασαν στην ανάδειξη του κομβικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η επιστημονική και ακαδημαϊκή διπλωματία στην αποτελεσματική προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται από την παγκόσμια Ατζέντα 2030.

«Η πρώτη συνάντηση των Εδρών UNESCO στην Ελλάδα, αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που συνδέει την επιστημονική γνώση, τον πολιτισμό και τον διάλογο για το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα συνιστά ένα ισχυρό εργαλείο δημόσιας διπλωματίας. Πρόκειται για μια ήπια μορφή διπλωματίας που μας βοηθά να ενώνουμε τις φωνές μας όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας κα Μάιρα Μυρογιάννη.

Η Γενική Γραμματέας συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα μπορεί να πρωτοστατήσει σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας τον διάλογο ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα, την ομογένεια και τους διεθνείς φορείς».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να εξάρει τη σημασία της πραγματοποίησης της συνάντησης στην ακριτική Θράκη, επισημαίνοντας ότι τέτοιες στρατηγικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν ενεργά στην προβολή της πλούσιας ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.

Αναπτυξιακό άλμα για το Διδυμότειχο μέσω της UNESCO

Στο περιθώριο της συνάντησης υπογράφηκε επίσημο Μνημόνιο Συνεργασίας για την ένταξη του Δήμου Διδυμοτείχου στο διεθνές «Δίκτυο Πόλεων Μάθησης» της UNESCO, ανοίγοντας τον δρόμο για τον σχεδιασμό και την άμεση υλοποίηση κοινών δράσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που πρόκειται να ενισχύσουν τη βιώσιμη, κοινωνική, αλλά και ψηφιακή ανάπτυξη της ακριτικής περιοχής.