Ένα ακόμη βίντεο που επιβεβαιώνει την παρουσία της άγριας ζωής μέσα στον αστικό ιστό της Αττικής έρχεται στη δημοσιότητα, αυτή τη φορά από τον Άλιμο.

Πιο συγκεκριμένα κάτοικος της περιοχής κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του τη βόλτα μιας αλεπούς στην οδό Τυρταίου, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Εκτελωνιστών στο Άνω Καλαμάκι.

Στο σχετικό βίντεο, το ζώο διακρίνεται να κινείται εντελώς εξοικειωμένο με το περιβάλλον, διασχίζοντας με ηρεμία τον δρόμο ανάμεσα στα σταθμευμένα οχήματα, πριν τελικά κατευθυνθεί προς το προαύλιο πολυκατοικίας και τρυπώσει στον κήπο της.