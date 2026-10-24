Σημαντική ανάκαμψη καταγράφουν τα υδατικά αποθέματα που υδροδοτούν την Αττική, με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ΕΥΔΑΠ για τις 21 Οκτωβρίου 2026 να δείχνουν αύξηση της τάξης του 47,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παρότι ο κίνδυνος της άμεσης λειψυδρίας εμφανίζεται πλέον πιο απομακρυσμένος χάρη στην προσθήκη 181,3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού μέσα σε ένα έτος, η υποχώρηση που σημειώθηκε εντός του Οκτωβρίου υπενθυμίζει ότι η ανοδική τροχιά δεν είναι εξασφαλισμένη.

Επιπλέον, οι συνολικές ποσότητες παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα επίπεδα του 2023 και του 2024, καθιστώντας τις βροχοπτώσεις του επερχόμενου χειμώνα καθοριστικές.

Από την πίεση του 2025 στην ανάκαμψη των αποθεμάτων

Η κατάσταση κατά το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς τα αποθέματα είχαν υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, θέτοντας τον ταμιευτήρα του Μόρνου στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού. Η παρατεταμένη περίοδος μειωμένων εισροών πίεζε ασφυκτικά το υδροδοτικό σύστημα, ενώ η συνεχής κατανάλωση νερού στην πρωτεύουσας επιβάρυνε περαιτέρω τη διαθεσιμότητα.

Η καθοριστική ανατροπή ξεκίνησε στα τέλη του προηγούμενου έτους και στις αρχές του τρέχοντος:

Οι αυξημένες βροχοπτώσεις του Δεκεμβρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026 ενίσχυσαν σημαντικά τους ταμιευτήρες.

Οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα τροφοδότησαν ιδιαίτερα τις λεκάνες απορροής του Μόρνου και του Ευήνου.

Στις 30 Ιανουαρίου 2026, τα συνολικά αποθέματα υπερέβησαν εκ νέου το ψυχολογικό όριο των 500 εκατ. κυβικών μέτρων, έπειτα από αρκετούς μήνες παραμονής κάτω από αυτό το επίπεδο.

Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες, φτάνοντας τα 597,2 εκατ. κυβικά μέτρα στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, μέγεθος αυξημένο κατά 41,5% σε σχέση με το 2025.

Πόσο νερό έχουν οι τέσσερις ταμιευτήρες

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ στις 21 Οκτωβρίου 2026, τα συνολικά αποθέματα στους τέσσερις ταμιευτήρες ανέρχονται σε 565,5 εκατ. κυβικά μέτρα, έναντι των μόλις 384,2 εκατ. κυβικών μέτρων την ίδια ημερομηνία το 2025.

Η ποσότητα αυτή κατανέμεται στους τέσσερις ταμιευτήρες ως εξής:

Μόρνος: περίπου 365,6 εκατ. κυβικά μέτρα (αποτελεί τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό όγκο, με υπερδιπλάσια αποθέματα σε σχέση με πέρυσι). Υλίκη: περίπου 130,6 εκατ. κυβικά μέτρα. Εύηνος: περίπου 46,3 εκατ. κυβικά μέτρα. Μαραθώνας: περίπου 23 εκατ. κυβικά μέτρα.

Η υποχώρηση του Οκτωβρίου και η σύγκριση με το 2023 και το 2024

Παρά τη θετική ετήσια σύγκριση, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πορεία των αποθεμάτων κατέγραψε κάμψη μέσα στον Οκτώβριο. Την 1η Οκτωβρίου 2026 τα αποθέματα ανέρχονταν σε 582,9 εκατ. κυβικά μέτρα, σημειώνοντας πτώση κατά 17,5 εκατ. κυβικά μέτρα μέσα σε 20 ημέρες, μέχρι να διαμορφωθούν στα 565,5 εκατ. κ.μ. στις 21 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει ότι η ενίσχυση δεν διατηρείται με τον ίδιο ρυθμό, αν και για την πλήρη αποτίμηση του συστήματος συνυπολογίζονται οι εισροές από τις λεκάνες απορροής, οι ποσότητες κατανάλωσης που διοχετεύονται στο δίκτυο και οι συνολικές υδρολογικές μεταβολές. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο παίζει η γεωγραφική κατανομή, η διάρκεια και η ένταση των βροχοπτώσεων, καθώς οι βροχές εντός της Αττικής δεν συνεπάγονται αυτόματα εισροή νερού στους βασικούς ταμιευτήρες.

Ταυτόχρονα, η σύγκριση με παλαιότερα έτη υπενθυμίζει ότι οι απώλειες των προηγούμενων ετών δεν έχουν αναπληρωθεί πλήρως:

21 Οκτωβρίου 2024: Τα αποθέματα βρίσκονταν στα 608,7 εκατ. κ.μ. (τα σημερινά υπολείπονται κατά 43,2 εκατ. κ.μ.).

21 Οκτωβρίου 2023: Τα αποθέματα έφταναν τα 911,8 εκατ. κ.μ. (τα σημερινά υπολείπονται κατά 346,3 εκατ. κ.μ.).

Το στοίχημα των επόμενων μηνών

Η Αττική εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο με αισθητά καλύτερη αφετηρία και ένα πλεόνασμα 181,3 εκατ. κυβικών μέτρων νερού σε σχέση με το φθινόπωρο του 2025.

Ωστόσο, το ζήτημα της επάρκειας νερού παραμένει ανοιχτό. Οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις των επόμενων μηνών θα είναι αυτές που θα κρίνουν αν το υδροδοτικό σύστημα της πρωτεύουσας θα ενισχυθεί περαιτέρω ή αν θα δεχθεί εκ νέου πιέσεις.