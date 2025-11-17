Επιστήμονες από την Ανταρκτική βρήκαν ένα κομμάτι πάγου ηλικίας 6 εκατομμυρίων ετών και το χρησιμοποιούν για να ανακατασκευάσουν το αρχαιότερο κλίμα της Γης, καθώς πρόκειται και για τον παλαιότερο πάγο που έχει βρεθεί.

Μαζί με τις φυσαλίδες αέρα που έχουν παγιδευτεί στο εσωτερικό του, συγκεκριμένος πάγος είναι υπερδιπλάσιος σε ηλικία από τα παλαιότερα γνωστά δείγματα πάγου.

Η επιστήμονας του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Woods Hole, Σάρα Σάκλετον δήλωσε: «Οι πυρήνες πάγου είναι σαν χρονομηχανές που επιτρέπουν στους επιστήμονες να δουν πώς ήταν ο πλανήτης μας στο παρελθόν».

Ο πάγος και ο αέρας χρονολογούνται από την εποχή του Μειόκαινου (πριν από 23 έως 5,3 εκατομμύρια χρόνια), όταν η Γη ήταν πολύ θερμότερη, η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλότερη και κυκλοφορούσαν πλάσματα όπως σμιλόδοντες, αρκτικοί ρινόκεροι και τα πρώτα μαμούθ.

Τα τελευταία χρόνια οι άνθρωποι αυξάνουν ραγδαία τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, απελευθερώνοντας άφθονες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου που παγιδεύουν τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα, ενώ η Ανταρκτική έχει υποστεί σταθερή ψύξη κατά τις τελευταίες χιλιετίες.

Οι επιστήμονες αυτής της νέας έρευνας δήλωσαν ότι με τη μελέτη των πυρήνων πάγου, μπόρεσαν να αποκρυπτογραφήσουν τα αρχαία επίπεδα αερίων του θερμοκηπίου και της θέρμανσης των ωκεανών, και έτσι να κατανοήσουν καλύτερα τους φυσικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κλιματική αλλαγή στην ιστορία της Γης.

«Ακόμα προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις ακριβείς συνθήκες που επέτρεψαν σε τόσο αρχαίο πάγο να επιβιώσει τόσο κοντά στην επιφάνεια», δήλωσε η Σάκλετον. «Μαζί με την τοπογραφία, πιθανότατα πρόκειται για ένα συνδυασμό ισχυρών ανέμων και έντονου κρύου. Ο άνεμος απομακρύνει το φρέσκο χιόνι και το κρύο επιβραδύνει τον πάγο σχεδόν σε σημείο ακινησίας. Αυτό κάνει το Άλαν Χιλς ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για να βρει κανείς παλιό πάγο σε μικρό βάθος».

Πηγή: LiveScience