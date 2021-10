Θεσσαλονίκη: Εθελοντές μάζεψαν σκουπίδια στον Κελλάριο όρμο

Περίπου 700 λίτρα σκουπίδια μάζεψαν το απόγευμα, από τον Κελλάριο όρμο Θεσσαλονίκης, εθελοντές οι οποίοι συμμετείχαν σε δράση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Zero Waste BSB, για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα απόβλητα που καταλήγουν στις θάλασσες.

Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπεύθυνη οικονομικής διαχείρισης του έργου, Σοφία Στεφανίδου, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού που έγινε με τη στήριξη του δήμου Καλαμαριάς, βρέθηκαν κυρίως και συλλέχθηκαν πλαστικά καπάκια και σακούλες.

Σημειώνεται ότι ο δήμος Καλαμαριάς παρείχε γάντια μιας χρήσης και σακούλες ενώ μερίμνησε και για την αποκομιδή των σκουπιδιών που μάζεψαν οι εθελοντές.

Το "Zero Waste BSB" είναι το ακρωνύμιο του έργου "Zero Waste Strategy: Methods and Implementation in Black Sea Basin", αφορά τη στρατηγική μηδενικών αποβλήτων και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΝΙ-European Neighbourhood Instrument) και από τις συμμετέχουσες χώρες: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία.