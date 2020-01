ΑΒ Βασιλόπουλος: Μαζί «αλλάζουμε συνήθειες», για ένα καλύτερο αύριο

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας οργανωμένες πρωτοβουλίες -με απτά αποτελέσματα- για τον Άνθρωπο, τα Προϊόντα και το Περιβάλλον. Έχοντας πάντα στο κέντρο της φιλοσοφίας της λειτουργίας της τον Άνθρωπο, η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει και προστατεύει το «μεγάλο μας σπίτι», τον πλανήτη μας!

Οι πρωτοποριακές δράσεις της ΑΒ Βασιλόπουλος για το Περιβάλλον

Η Εταιρική Υπευθυνότητα για την ΑΒ Βασιλόπουλος είναι μια δέσμευση βασισμένη στην ευαισθησία της για την ποιότητα ζωής των τωρινών και των μελλοντικών γενεών και στον σεβασμό της προς την κείμενη νομοθεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εξελίσσει διαρκώς τα συστήματα και τις πολιτικές της, με σκοπό να περιορίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Παράλληλα, ακολουθεί πρωτοποριακές πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και ενσωματώνει καινοτόμα συστήματα για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση.

Δεσμεύσεις για την προστασία του πλανήτη

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοίνωσε δύο σημαντικές δεσμεύσεις και αναλαμβάνει σήμερα δράση, ώστε:

1. Να περιορίσει τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2025 μέσα από:

- την αύξηση των δωρεών τροφίμων σε φορείς και συνανθρώπους μας που έχουν πραγματικά ανάγκη,

- τη διερεύνηση και την αξιολόγηση της σπατάλης τροφίμων στη δική της εφοδιαστική αλυσίδα σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το WWF Ελλάς και

- την ίδρυση της 1ης Εθνικής «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» σε συνεργασία με το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

2. Να μειώσει το πλαστικό κατά 50% μέχρι το 2025 μέσα από:

- την κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης που πωλούνται στα καταστήματα του δικτύου της μέσα στο 2020,

- τη μείωση του βάρους του πλαστικού σε πολλές συσκευασίες και

- την αντικατάσταση του 100% των υπόλοιπων πλαστικών συσκευασιών με συσκευασίες από ανακυκλώσιμο, ανακυκλωμένο ή κομποστοποιήσιμο υλικό.

Δύο μεγάλες πρωτοβουλίες, με πολύτιμους συμμάχους

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, με τη βοήθεια πολύτιμων και έμπειρων συμμάχων, έχει ήδη προχωρήσει σε δύο μεγάλες πρωτοβουλίες:

Α. #allazoumesinithies site | https://allazoumesinithies.ab.gr/

Μέσα από το κίνημα #allazoumesinithies και πλούσιο digital περιεχόμενο, η ΑΒ αναλαμβάνει δράση, με ιδέες, συμβουλές και προτάσεις που αφορούν στα δύο πιο σημαντικά «σπίτια» μας: στο σώμα μας και στον πλανήτη μας. Πρόκειται για αλλαγές μικρές και μεγάλες, που αποσκοπούν στο να εξελίξουν τη συνείδησή μας, να διευρύνουν τις γνώσεις και να ανοίξουν το μυαλό μας, προκειμένου να μάθουμε να αγαπάμε και να φροντίζουμε τα αυτονόητα, τα οποία, δυστυχώς, σχεδόν όλοι μας παραμελούμε.

Στο ειδικά σχεδιασμένο site https://allazoumesinithies.ab.gr/ ο επισκέπτης μπορεί να βρει πολλές και σημαντικές πληροφορίες για την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγιεινή διατροφή για μικρούς και μεγάλους, καθώς και DIY λύσεις ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο.

Παράλληλα, η AB Βασιλόπουλος συνέδεσε το allazoumesinithies.ab.gr με το κανάλι της στο Youtube και δημιούργησε μια πρωτοποριακή web σειρά, την «#allazoumesinithiesby AB», στο Youtube, αναδεικνύοντας μια πιο υγιεινή αλλά και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Στη νέα αυτή σειρά, ο Γιώργος Τσούλης (Chef) και η Madame Ginger (Food Blogger), με αισιόδοξη διάθεση και χιούμορ, αλλάζουν τις συνήθειες της καθημερινότητάς μας με απλούς και εύκολους τρόπους και με στόχο την υγιεινή διατροφή και την προστασία του πλανήτη μας.

Β. «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων»

Με κοινή πορεία από το 2013 στο Πρόγραμμα «Τρόφιμα Αγάπης», η ΑΒ Βασιλόπουλος και η οργάνωση «Μπορούμε» ένωσαν τις δυνάμεις τους για μια ακόμα φορά και ίδρυσαν την πρώτη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Alliance for the Reduction of Food Waste) στην Ελλάδα στην οποία συμμετέχουν επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και φορείς της επιστημονικής και της ερευνητικής κοινότητας.

Το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», με μακρά εμπειρία στην καθημερινή «Διάσωση & Προσφορά Τροφίμων» σε όλα τα στάδια της επισιτιστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και μέσα και από τη συμμετοχή στην πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απώλεια και τη Σπατάλη των Τροφίμων, ανέλαβε τη Γραμματεία της «Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων», ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος, με όχημά της τις καλές πρακτικές που διαχρονικά εφαρμόζει για την πρόληψη του φαινομένου αυτού, συμβάλλει ενεργά και υποστηρίζει χρηματοδοτικά τη λειτουργία της Συμμαχίας.