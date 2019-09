Γαλλία: Μαύρος πάνθηρας έκανε βόλτες σε στέγη

Κατάπληκτοι έμειναν κάτοικοι της πόλης Αρμεντιέρ στη βόρεια Γαλλία όταν είδαν έναν νεαρό μαύρο πάνθηρα να κάνει βόλτες στις στέγες σπιτιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη και το άγριο ζώο επί μία σχεδόν ώρα περπατούσε στο περβάζι στον δεύτερο όροφο ενός κτηρίου και μπαινόβγαινε σε ένα ανοιχτό παράθυρο διαμερίσματος.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την περίπτωση που το αιλουροειδές πήδαγε στο έδαφος. Παράλληλα, διασώστες μπήκαν με προσοχή στο κτήριο ώστε να μην τρομάξει το άγριο ζώο, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ένας κτηνίατρος εφοδιασμένος με βελάκια με ηρεμιστικό φάρμακο.

Σύμφωνα με τον Kader Laghouati από τον Σύνδεσμο Προστασίας Ζώων που μίλησε στην εφημερίδα «La Voix du Nord», ο μαύρος πάνθηρας ήταν περίπου 5 ή 6 μηνών και ζύγιζε 20 κιλά. Το ζώο είχε εξημερωθεί από τον ιδιοκτήτη του και δεν ήταν καθόλου επιθετικό, ενώ βρισκόταν και σε καλή κατάσταση.

Ο πάνθηρας, πριν τον πιάσουν, κατέβηκε τις σκάλες του κτηρίου και βρέθηκε στο διαμέρισμα μία οικογένειας μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα κορίτσι 15 ετών. Σύμφωνα με την μητέρα του κοριτσιού ωστόσο που μίλησε στην ίδια εφημερίδα, το ζώο δεν ήταν επιθετικό.

Ο πάνθηρας «παραδόθηκε» τελικά στον Σύνδεσμο Προστασίας Ζώων. Σύμφωνα με την «La Voix du Nord», πλέον έχει μεταφερθεί σε προορισμό που δεν έχει ανακοινωθεί. Όσον αφορά στον ιδιοκτήτη του, αναζητείται από τις γαλλικές αρχές.

« Ce monde devient fou » C’est un mantra que je répète régulièrement...

Tu sors promener ton chien après le boulot, tu vois flics et pompiers au loin... Et là, stupeur, on t’annonce qu’une panthère noire se balade sur les chêneaux !!! 😱

Images ci-dessous chopées sur FB ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/HW0BsK4qwX