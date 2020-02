Πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων στον Δήμο Γρεβενών

Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή και εν συνεχεία κομποστοποίηση οικιακών βιοαποβλήτων, ξεκινά σε περιορισμένη κλίμακα ο Δήμος Γρεβενών.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου LESS WASTE II “Promotion of waste prevention and recycling at the cross-border area” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020”.

Ενόψει της υλοποίησης του προγράμματος, την ερχόμενη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, θα γίνει αναλυτική ενημέρωση και παρουσίαση του, από τους συνεργάτες του Δήμου και τις ΔΙΑΔΥΜΑ, σε σχολείο της πόλης.