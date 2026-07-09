Ιστορικά ρεκόρ ζέστης κατέρριψε ο Ιούνιος του 2026 για τη δυτική Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας με τον πιο δραματικό τρόπο τις ανησυχίες των επιστημόνων για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Η επίσημη μηνιαία έκθεση του ινστιτούτου Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς η γηραιά ήπειρος βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με νέες ακραίες θερμοκρασίες.

Ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας: Στο +3°C η δυτική Ευρώπη

Σύμφωνα με το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Copernicus, η μέση θερμοκρασία στη δυτική Ευρώπη για τον Ιούνιο του 2026 άγγιξε τους 20,74°C. Η τιμή αυτή είναι κατά 3°C υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (με βάση την περίοδο αναφοράς 1991-2020), καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ που είχε σημειωθεί μόλις τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε παγκόσμια κλίμακα, ο φετινός Ιούνιος κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά 1,39°C τον εκτιμώμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής (1850-1900).

Σαμάνθα Μπέρτζες: «Η κλιματική αλλαγή ανατρέπει την καθημερινή ζωή»

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, η Σαμάνθα Μπέρτζες, αρμόδια για στρατηγικά ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), ήταν αποκαλυπτική για τη νέα πραγματικότητα που βιώνει ο πλανήτης:

«Η κλιματική αλλαγή οδεύει να περάσει από το καθεστώς του μελλοντικού προβλήματος, αφηρημένου και στατιστικού, για το οποίο ενημερωνόμαστε σε εκθέσεις, σε αυτό της απτής πραγματικότητας που ανατρέπει την καθημερινή ζωή»

Η ίδια υπενθύμισε με νόημα ότι «η Ευρώπη θερμαίνεται πολύ ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο», αποδίδοντας το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές που καταγράφονται πλέον στην κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

Έρχονται μεγαλύτερα και πιο έντονα κύματα καύσωνα

Οι προβλέψεις των ειδικών για το άμεσο μέλλον είναι δυσοίωνες, καθώς η παραμόρφωση των ατμοσφαιρικών ρευμάτων δείχνει ότι τα ακραία φαινόμενα θα γίνουν μόνιμος σύντροφος της ανθρωπότητας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η κ. Μπέρτζες:

«Οι αλλαγές που παρατηρούνται στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία υποδεικνύουν πως το φαινόμενο θα πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη στο μέλλον. Θα βλέπουμε περισσότερα κύματα ζέστης σ’ έναν πιο θερμό κόσμο. Και θα είναι πιο εντατικά, θα διαρκούν περισσότερο και θα πλήττουν περισσότερες γεωγραφικές ζώνες»

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, το στέλεχος του ευρωπαϊκού οργανισμού απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα και τις κυβερνήσεις, ζητώντας να ληφθούν άμεσα ριζικά μέτρα ώστε να επιτευχθεί η ουδετερότητα ως προς τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου «το συντομότερο».